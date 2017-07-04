Kıbrıs görüşmeleri tıkandı

Türk tarafı, Rum-Yunan ikilisinin; Rum-Yunan tarafı da Türkiye ile KKTC'nin pozisyonundan taviz vermediğini savunuyor. Rum-Yunan ikilisi önceden tahmin edildiği gibi Türkiye'nin 1960 Kıbrıs Anlaşması ile elde ettiği garantörlük hakkından vazgeçmesini ve Ada'daki Türk askerlerinin geri çekilmesinde, ya da en azından çekilme takviminin açıklanmasında ısrar ediyor. Türkiye-KKTC ikilisi ise dönüşümlü başkanlık sisteminin yanı sıra anlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku olması gerektiği üzerinde duruyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin pozisyonunu Pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında şu sözlerle ortaya koymuştu: "Türk toplumu garanti altına alınmadan Türkiye güvenlik ve garantiler konusunda geri adım atmayacaktır. Bu konudaki pozisyonunu değiştirmeyecektir. Haritalar ve toprak meselesi ise Türkiye'nin bu garantiler ve güvenlik konusundaki yaklaşımları çerçevesinde ele alınabilir. Burada Türkiye'nin bu tavrı, tarzı devam edecektir." Öte yandan Yunan medyası, Yunanistan Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bizzat İsviçre'deki müzakerelere katılan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın görüşmelerin akışından memnun olmadığını yazdı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek, "Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Hatta dürüstlüğe sızmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük." dedi. RECEP BAHAR/İSTANBUL