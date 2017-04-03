Kıbrıs'ta anlamsız müzakere!

Kıbrıs'ta defalarca toplanan müzakere masasını her defasında Rumlar bir yolunu bulup dağıttı. Rumlar, Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi davranarak müzakereleri sabote etmelerine rağmen her defasında Birleşmiş Milletler'in (BM) baskılarıyla Kıbrıs Türk tarafı yeniden Rumlarla masaya oturmak zorunda kaldı.

Toplanan her masadan ise taviz veren taraf KKTC oldu. Son olarak Şubat ayında Rum meclisinin adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun 67 yıl sonra okullarda kutlanması yönünde aldığı ırkçı kararın neden olduğu Enosis krizi sebebiyle müzakere sürecinin çıkmaza girmesinin ardından ilk kez Türk ve Rum liderler Kıbrıs'taki ara bölgede Birleşmiş Milletler’in düzenlediği yemekte buluştu.

Kıbrıs’taki müzakere sürecinde Enosis krizinin ardından liderler ilk kez 2 Nisan Pazar akşamı bir araya geldi. İki lider son olarak 16 Şubat’ta ara bölgede bir araya gelmiş; Akıncı’nın Enosis kararını gündeme getirmesi üzerine Anastasiadis kapıyı çarparak toplantıyı terk etmişti. Bunun ardından liderler ilk kez gayri resmi olarak ara bölgede, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin düzenlediği yemekte görüştü. Yaklaşık dört buçuk saat süren yemekte Anastasiadis ve KKTC lideri Mustafa Akıncı, müzakere masasına dönüş için neler yapılabileceğini ele aldı. Yemeğin ardından BM sözcülüğünden bir açıklama yapıldı. Liderlerin yurt dışı programlarından dolayı kısa vadede bir araya gelemeyeceği ancak bir tarih belirlenmesi için diyaloğun sürdürüleceği belirtildi.

Geri adım değil, katakulli...

Rum kesimindeki okullarda Enosis’in kutlanması kararının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geri adım atılmaması halinde müzakerelere katılmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Rum kesimi, Enosis’in kutlanması kararının meclise değil, eğitim bakanına bırakılmasını düzenleyen yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı 7 Nisan’da Kıbrıs Rum parlamentosunda oylanacak.

Akıncı'ya göre söz konusu tasarının yasalaşması halinde Enosis’in kutlanması kararı etkisiz hale gelmiş olacak. Oysa KKTC lideri Akıncı, Anastasiadis’ten iki talepte bulunmuş ve bu talepler yerine getirilmezse toplantılara katılmayacağını söylemişti.

Bu talepler; Anastasiadis’in Enosis’in okullarda kutlanması kararının yanlış olduğunu net bir şekilde ifade etmesi ve bu kararın uygulanmaması için somut bir adım atılmasıydı. Rumların Enosis’in kutlanması kararını meclise değil, eğitim bakanına bırakması geri adım olarak değerlendiriliyor olsa da gerçekte böyle değil.

Çünkü Rum eğitim bakanı vereceği bir kararla Kıbrıs'ın tamamen Yunanistan'a bağlanmasını ifade eden Enosis her yıl okullarda kutlanabilecek. Her zaman olduğu gibi yine Krıbrıs Türk tarafı çok kolay bir şekilde ikna edilerek, Rumlarla müzakere masasına oturtulmuş oldu.

Rum meclisinde Enosis kararı

Rum kesiminin meclisi 12 Şubat’ta Yunanistan’ la Kıbrıs adasının birleşmesini öngören 1950 tarihli Enosis kararının okullarda kutlanması kararı almıştı. Enosis, 1960’larda Rumların Türklere saldırılarını tetiklemiş, Ada’daki iki toplum arasında çatışmaların çıkmasına yol açmış ve 1974’te Türkiye’nin müdahalesiyle çatışmalar sona ermiş ve Ada BM’nin gözetimindeki bir ara bölgeyle ikiye ayrılmıştı.

İki toplumlu, iki devletli federal bir Birleşik Kıbrıs için yapılan müzakereler, 12 Şubat’taki bu karar sebebiyle durakladı.