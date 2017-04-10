Kıbrıs'ta Bizans oyunları

RECEP BAHAR/DETAY-HABER

Kıbrıs'ta 15 Mayıs 2015'te başlayan ancak Rum tarafının ayak oyunlarıyla birkaç kez sekteye uğrayan, son olarak Rum meclisinin 10 Şubat'ta aldığı "Enosis referandumunun okullarda kutlanması" kararı nedeniyle ara verilen müzakere süreci bir kez daha başlıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni dönemde, kimsenin müzakere masasında tek taraflı adımlar atmalarını beklememesi gerektiğini vurgulayarak, “Kıbrıs Türk tarafı, son iki yılda çok ciddi adımlar attı. Bu yol birlikte yürünürse sonuç alınabilir. Bu yol ancak birlikte yürünürse bizi çözüme ulaştırır” dedi.

Akıncı, ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında bir çerçeveyi ortaya çıkarabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Kıbrıs Rum yetkililerinin Temmuz’un ilk haftalarında doğal gaz kazılarının başlayacağını açıkladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer çözüm olmadan, kazılar başlarsa, işbirliği yapabileceğimiz o yerde yeni gerginlikler, yeni zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Bize yeni gerginlikler ve yeni çatışma alanları değil, işbirliği ve zenginliklerden ortaklaşa yararlanmak istiyoruz. Bunun için de çözüm gereklidir” diye konuştu.

Rum meclisi, 7 Nisan'da aldığı kararla ‘Enosis’ referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması yönündeki kararını Milli Eğitim Bakanlığına göndermesinin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Müzakere sürecini ‘hayat memat’ meselesi yapan Akıncı, 5 Nisan'da Brüksel'de yaptığı açıklamada da, "Ben inanıyorum ki tüm tarafların ortak paydasını bulmamız hala mümkündür. Ama zaman gittikçe daralıyor. Nisan-Mayıs ayları o açıdan çok önemli. Yazla birlikte artık bu tren bir kez daha kaçacak diye düşünüyorum. Zaman dilimi Rum tarafı takvimlerden hoşlanmasa da maalesef dar bir alandadır. Çok ciddi bir sıkışıklık olacak. Bu anlamda Birleşmiş Milletler yetkililerinin daha aktif olmaları gerekecek" demişti.

Rum Bizans oyunları peşinde

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün ise Rum Yönetimi Meclisi’nin, adanın Yunanistan'a bağlanmasını öngören 'Enosis' referandumunun okullarda kutlanması yönündeki kararını, "Enosis halk oylaması dahil okullarda anılacak ve kutlanacak günlerle ilgili yetki eğitim bakanındadır" şeklinde değiştirerek, bilinen Bizans oyunlarının bir yenisini sergilediğini söyledi.

Özgürgün, “Kıbrıs Türk Halkı, kamuoyuna yanlış yansıtılsa da, Rum Meclisi'nin bu kararının, Cenevre’de kopan ancak Lefkoşa’da devamına karar verilen müzakerelerin başlamasına yetmediğinin bilincindedir” dedi.

Başbakan Özgürgün, Rum Meclisinin kararının, 1960 Cumhuriyeti'ni 3 yılda yıkan, Kıbrıs'ta kötülüklerin anası olarak bilinen ‘Enosis’ten vazgeçildiğini değil, Rum eğitim sisteminin yönlendiricisi kilisenin güdümündeki Eğitim Bakanının daha da güçlendirildiğini gösterdiğini kaydetti.

Müzakereler niye kesildi, neden başlıyor?

Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören 'Enosis' referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak, masadan kalkmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının "Enosis referandumunun okullarda kutlanması" kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

Kıbrıs müzakerelerinin geçen yıl İsviçre'de yapılan halkasında Türk tarafı topraklarının yüzde 7'sini Rumlara vermeyi kabul etmişti. Rumlar ise yüzde 7.7 oranında toprak talep etmişti.