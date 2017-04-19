Kıbrıs'ta kritik dönemeç

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis tarafından yürütülen müzakerelerde kritik önemi haiz bir dönemece giriliyor.

Rum meclisinin 'Enosis' (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) referandumunun okullarda kutlanması kararından 7 Nisan'da 'geri adım' atmasıyla taraflar, 2 ay aradan sonra bugün yeniden müzakere masasına oturuyor. Bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'i yoğun müzakere trafiği bekliyor.

Rum tarafında seçim var

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakereler açısından 'Nisan ve Mayıs aylarının hayati öneme sahip olduğuna' işaret ederken Rum lideri Nikos Anastasiadis, sürecin bir takvime bağlanmasına karşı çıkıyor. Akıncı, niyet olduğu takdirde temmuz ayına kadar Kıbrıs sorununda çıkış yolunun bulunmasının mümkün olduğuna inanıyor.

Kıbrıs müzakerelerinde bir yandan kritik görüşmeler devam ederken bir yandan da Rum tarafı Şubat 2018'de yapılacak başkanlık seçimleri için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafında yapılacak seçimlere işaret ederek doğal takvimin işlediğini, müzakerelerin ucu açık bir şekilde devam edemeyeceğine inandığını söylüyor.

Anlaşma zor görünüyor

Akıncı ve Anastasiadis'i bekleyen en önemli başlıklardan biri Yönetim ve Güç Paylaşımı. Rum lideri Anastasiadis, "Azınlığın çoğunluğa eşitlenmesi talep edilemez" diyerek Türk tarafının olmazsa olmaz olarak baktığı federal bir çözümde 'dönüşümlü başkanlığı' ve federal yönetimdeki siyasi eşitliği de kabul etmediğini açıklamıştı.

Buna karşılık KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da dönüşümlü başkanlık konusunun Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazı olduğuna işaret ederek dönüşümlü başkanlığın kabul edilmediği bir anlaşmanın olmayacağını vurguladı.

Bir diğer önemli konu da olası bir anlaşmada Türk vatandaşlarına yönelik dört özgürlük (çözümden sonra serbest giriş, serbest dolaşım, serbest mülk edinme ve serbest yerleşme) şartı oluşturuyor. Rumlar, bu konunun kabul edilemeyeceğini belirtirken Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı dört özgürlüğün gerekli olduğunda ısrarcı.

Garantiler de masada

Türkiye'yi yakından ilgilendiren başlıklardan biri olan Güvenlik ve Garantiler meselesi de müzakere masasında bekleyen önemli konu başlıkları arasında. Liderlerin ilerleme sağlamaya çalışacağı önemli başlıklardan biri de "Toprak" olacak.

Kıbrıs Türk tarafı, ocak ayında garantör ülkelerin katılımıyla yapılan Cenevre zirvesinde, elinde bulunan yüzde 36'lık toprak oranından yüzde 29.2'ye kadar inerek önemli bir adım atmış, Kıbrıs Rum tarafı ise yüzde 28.2 oranında bir toprak önerisiyle masaya gelmişti.

Ortaya çıkan oranlardan sonra taraflar BM kasasında saklanmak üzere karşılıklı haritalar sunmuştu. Cenevre'de Rum tarafının önerdiği haritanın kabul edilemeyeceğini söyleyen Akıncı, bu konuyu BM Genel Sekreterine yazdığını da söylemişti.



