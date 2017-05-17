Kıbrıs'ta müzakere tantanası

YENİ MESAJ/LEFKOŞA

Kıbrıs'ta 15 Mayıs 2015'te müzakereler Türk tarafının 'anlaşılması güç' isteği bağlamında devam ediyor. İki yılı geride bırakan müzakere sürecinde Rumlar, klasik taleplerinden geri adım atmazken; Türk tarafı sürekli taviz veren taraf olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis , Çarşamba günü BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede müzakereler konusunda somut bir ilerleme kaydedilmedi.

Akıncı'dan muhalefete bilgi

Öte yandan KTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Salı günü Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarını, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son duruma ilişkin bilgilendirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, genel başkanlara parti genel sekreterleri ve parti temsilcileri de eşlik etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, KKTC ile Türkiye'nin müzakere sürecinde pozitif adımlar attığını, garantör ülkelerin de katılımıyla Ocak ayında yapılan Cenevre zirvesinin bu yaklaşımın ürünü olduğunu belirterek Cenevre'de hedefin müzakereleri neticeye bağlamak olduğunu ancak Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın bu aşamada ara talep ettiğini anlattı.

Kıbrıs Rum kesiminde Şubat 2018'de yapılacak seçime yönelik propaganda sürecinin şimdiden başladığına işaret eden Özgürgün, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in seçimlere odaklandığı görüntüsünün verildiğini, bunun demeçlerden görülebileceğini dile getirdi.

Müzakereler ilanihaye devam edemez

Müzakerelerin ilanihaye devam etmesinin mümkün olmadığına işaret eden Özgürgün, sürecin 2018 Şubat ayına kadar sürüncemede bırakılmasının ve müzakerelere yeni seçilecek Rum lideriyle devam edilmesinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

CTP-BG Genel Başkanı Tufan Erhürman da müzakerelerle ilgili görüşme tutanakları ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın verdiği bilgilere bakıldığında, liderlerin son dört toplantısında hemen hemen hiçbir ilerleme kaydedilmediğinin görüldüğünü belirtti. Kıbrıs Rum kesiminin seçime odaklandığını vurgulayan Erhürman, bu şartlar altında aynı yöntemle müzakerelere devam edilmesi halinde ilerleme beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Akıncı geldi, müzakere tantanası başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.