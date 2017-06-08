Kıbrıs'ta neler oluyor?

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Kıbrıs'ta uzlaşma istemeyen şımarık Rumların tutumuna rağmen sürdürülen anlamsız müzakerelerden bir çözümün çıkması pek mümkün görünmüyor. Çünkü KKTC ve Türkiye tarafı 'ön koşul olmadan müzakere masasına oturabiliriz' demesine rağmen Rum tarafı koşul sunmaktan geri durmuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis geçen Pazar New York’ta 4 saat süren bir zirve düzenlemişti. Zirvede taraflar, Cenevre Konferansı’nın Haziran ayı içinde yeniden toplanması konusunda görüş birliğine varmıştı. Akıncı zirvenin ardından iyimser mesajlar vererek, “Mantık çizgisinde buluşuldu, ön koşullar ortadan kalktı” demişti.



Gelin görünki dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’le görüşen Rum lider Anastasiadis, düşünce kuruluşu Amerikan Alman Marshall Fonu’nda da konferans verdi. Buradaki konuşmasında ön koşullarını peşpeşe sıralayan Anastasiadis, olası bir çözümün ön koşullarından birinin adadan Türk askerlerinin çekilmesi olduğunu vurguladı. Rum lider, Avrupa Birliği dışında bir garantör güce ihtiyaç olmadığını düşündüğünü de kaydetti.



Özellikle son iki yılda Kıbrıs müzakerelerindeki başlıklarda önemli ilerlemeler sağladıklarına ama hala arada farklılıkların bulunduğuna işaret eden Anastasiadis, “Dokunulmayan tek başlık güvenlik ve garantiler ile askerlerin çekilmesi, ki bu en önemli konulardan biri. Malesef Cenevre’de bu hususta ilerleme sağlanamadı” dedi. Adada tek garantör olmak isteyen ülke olarak Türkiye’nin kaldığını savunan Anastasiadis, “İngiltere’nin, adadaki iki toplumdan talep gelmediği müddetçe garantör olma gibi bir isteği yok. Yunanistan da artık garantör olmaya ilgi göstermiyor çünkü bunu artık köhne buluyor. Garantör olmada hala ısrar eden tek ülke Türkiye” diye konuştu.

ABD'den Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Anastasiadis Kıbrıs meselesinin çözümünde Amerika’dan beklentileri hakkında da şunları söyledi: “Türkiye üzerindeki nüfuzlarını kullanmalarını ve adadaki her iki toplumun endişelerini giderecek bir çözümü bulmamıza yönelik çabalarımızda bize yardımcı olmasını bekliyorum. Kıbrıs meselesinin barışçıl çözümü herkesin çıkarına olur çünkü Amerika’nın müttefikleri arasındaki ilişkileri yeniden eski haline döndürür. Amerika’nın çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyoruz.”