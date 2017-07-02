Kıbrıs’ta müzakereye devam

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Crans-Montana'daki konferansta Türk heyetine başkanlık eden Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı, müzakerelerde gelinen son durum ve Pazartesi gününden itibaren tekrar başlayacak süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, parti liderleri ve milletvekilleriyle katıldığı çalışma yemeğinde konferansın gidişatına ilişkin durum değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da müzakere heyetiyle toplantı yaptı. Toplantıda, Pazartesi günü devam edecek konferansa yönelik hazırlıklar, gün boyu yürütülecek resmi temaslar ve görüşmeler değerlendirildi. Birleşmiş Milletler (BM), Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs Konferansı'nda, adada kapsamlı çözüme öncülük edebilecek gerekli unsurların yer alacağı paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını duyurmuştu. Liderler ve müzakere heyetlerinin Cumartesi sabah yaptıkları toplantıların ardından konferansa pazartesiye kadar ara verilmişti. AA