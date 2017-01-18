Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye ziyaret

Anayasa değişiklik paketinin ikinci tur oylamaları öncesinde mecliste kritik bir buluşma gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki odasında ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika süren Bahçeli – Kılıçdaroğlu görüşmesinde Başkanlık Sistemi getiren Anayasa Paketi ele alındı.

Kılıçdaroğlu Bahçeli'den pakete verdiği desteği çekmesini istedi.

Baçeli ise ilk turda olduğu gibi ikinci turda da AKP ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile 45 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

MHP'nin, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkan'ı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını vurgulayarak, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamının kapısında uğurlayan Bahçeli'ye de bir değerlendirmesinin olup olmadığı soruldu. Devlet Bahçeli ise konuşmasında "Genel Başkanım gereğini söylediler" dedi.

HABER MERKEZİ