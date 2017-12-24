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Kılıçdaroğlu'ndan OHAL eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu kadar uzun süreli OHAL'e gerek olmadığını savundu.

24 Aralık 2017 Pazar 12:33
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Kılıçdaroğlu'ndan OHAL eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı? Hayır, bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. 'Acaba CHP’yi de nasıl sustururuz' diye. Senin feriştahın gelse CHP’yi susturamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Geçmişte, bir değişiklik yapıldı Yargıtay ve Danıştayda. 160 militan Yargıtaya hakim olarak tayin edildi. Danıştaya da tayin edildi. Yanlış hatırlamıyorsam 52 hakim. Bunların yüzde 99’u FETÖ'cüydü. Bunlara sadece ve sadece ben karşı çıktım. Kim atadı bunları? Atayanlar hesap veriyor mu? Vermiyorlar. Karşı çıkanlara şimdi 'FETÖ’cü' diyorlar. Eğer bu ülkeye FETÖ’yü bela yaptılarsa bela yapanlar şu anda iktidarlar. FETÖ’yü başımıza bela edenlerden birisi şu anda cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Eğer bu ülkede, bir FETÖ’cü arıyorsanız o FETÖ'cü orada oturuyor. Haksızken haklı olmanın yollarını arıyorlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
OHALKemal KılıçdaroğluCHP
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