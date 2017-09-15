Kılıçdaroğlu'nun avukatına FETÖ gözaltısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un ardından bu kez avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelik'i Ankara'da gözaltına aldı. Çelik'in adresinde polis ekipleri arama da yaptı. Celal Çelik, evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul'a gönderildi. Şüphelinin kapatılan STV, Bugün gibi FETÖ kanallarının Digitürk'ten çıkarılması üzerine aboneliğini iptal ettirdiği öne sürüldü. Öte yandan avukat Çelik'in MİT tırlarının durdurulma sürecinde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile yoğun şekilde irtibatlı olduğu iddia edildi. Gürsul'un 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan Ahmet Hamdi Parlak ve MİT tırlarının durdurulmasında rol alan, 8 ayrı suçtan aranan örgütün sivil imamlarından Süleyman Gürbüz ile irtibatlarının olduğu bildirilmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, avukatının gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine, "FETÖ ile mücadele adı altında yapılan mücadele sadece ve sadece FETÖ'ye destek mücadelesidir. Akıl tutulması var, ne diyebilirim" ifadesini kullandı.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da, Avukat Çelik'in hem CHP'nin, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hem de kendisinin şahsi avukatı olduğunu aktararak, "Komedi gibi, şaka gibi bir soruşturmayla karşı karşıya" dedi.

Celal Çelik'in FETÖ’nün en kudretli olduğu, yargıda en yüksek noktalarda bulunduğu dönemde büyük bir cesaretle Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarına ve örgütün yargı eliyle yaptığı uygulamalara karşı direndiğini belirten Tezcan, bu kapsamda da Yargıtay Tetkik Hakimliği görevi sırasında emeklilik hakkını almadan istifa ettiğini aktardı.

Tezcan, Çelik'in, yaşamının hiçbir döneminde FETÖ ile yolunun kesişmediğini, her zaman FETÖ ile mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu soruşturmayı açan savcılar, merak ediyorum, 2011 yılında, FETÖ'nün en kudretli zamanında Celal Çelik cesaretle mesleğini bırakıp FETÖ'ye kafa tutarken ve istifa ederken neredeydi? Bu soruşturmaları yürüten savcılar o gün neredeydiler? Hangi tavrı göstermişlerdi? kripto FETÖ'cüler iş başında, hala birileri bu soruşturmaları sulandırmak için böyle bir tezgah kuruyordur" diye konuştu.

Başbakan: Yargının işi

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınması üzerine "Bu, yargının bir işidir. Tabiatıyla dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim, gerekli yasal işlemler sonucu isabetli karar verilmiş olur" şeklinde konuştu.