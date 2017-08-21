Kılıçdaroğlu ve Aksakallı sorusuna flaş cevap!





"Ürdün ile ilişkilerimizde 2016 yılından itibaren büyük bir ivme yaşanıyor. Gerek bakan düzeyinde ziyretler gerek iş adamları düzeyinde ziyaretler de icra edildi" diyen Erdoğan, "Ürdün, FETÖ ile mücadelede ülkemize güzel bir destek vermiştir. Başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etmek fırsatı bulacağım. Karşılıklı vize muafiyeti serbestisi anlaşması gibi belgeleri de imzaladık. Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Her iki ülkedeki gelişmeleri, Kral Abdullah ile ele alma fırsatı bulacağız. Harem-i Şerif ile ilgili konuları değerlendireceğiz. Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolüne önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bir daha benzer tacizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Filistin'e önümüzdeki dönemde vereceğimiz desteğe ilişkin hususları da ele alacağız. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Atatürk Havalimanı'ndan Ürdün'e hareketi öncesi basın açıklaması yaptı.diyen Erdoğan,şeklinde konuştu.

'Askerlikte kırgınlık olmaz'

Zekai Aksakallı'nın ataması hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte orada bu görevini devam ettirecek."

'Doğmamış çocuğa don biçiyorlar'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tutuklanma sözlerine' de cevap veren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey geldi mi? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok" dedi.