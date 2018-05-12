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Kılıçdaroğu: Üstümüzdeki yük çok ağır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, genel başkan olarak üzerine düşen görevleri olabildiğince yerine getirmeye çalıştığını söyledi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:54
Kılıçdaroğu: Üstümüzdeki yük çok ağır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, genel başkan olarak üzerine düşen görevleri olabildiğince yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, dünyadaki en köklü partilerden birisinin CHP olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bizim üstümüzdeki yük çok ağırdır.

Sanmayın ki sadece sokaktaki vatandaş için biz bir umuduz. Biz şu anda Türkiye'de demokrasi isteyen bütün dünyanın umuduyuz. Medya özgürlüğü kalmadı. Yüzde 90'ından fazlasını bir kişi kontrol ediyor. Onun istediği haberler verilecek.

Onun istediği gibi haber yapılacak. İstemediği haberler makaslanacak, yayınlanmayacak. Bunları biz 12 Eylül darbe döneminde gördük, 12 Mart darbe döneminde gördük. Şimdi 20 Temmuz darbe döneminde de görüyoruz. Daha fazlasını görüyoruz. O dönemde bile kısmen üniversiteler konuşabiliyordu, kısmen medya yazabiliyordu. Şimdi tamamını susturdular. O dönemde bile yürekli savcılar vardı, yürekli hakimler vardı. Bugün savcılar, hakimler tamamen susturulmuş vaziyette. Bu açıdan hepimizin sorumluluğu fazladır." HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.05.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
CHPKılıçdaroğlu
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