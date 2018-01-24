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Kilis'teki tarihi camiye roketli saldırı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'e atılan 2 roket, Çalık Camisi ile bir eve isabet etti. Akşam namazı için camide bulunan cemaatten 2 kişi hayatını kaybetti, toplam 11 sivil yaralandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:39
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Kilis'teki tarihi camiye roketli saldırı

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti.

Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valiliği’nden açıklama

Kilis Valiliği basın bürosundan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akşam namazını kılmakta olan biri Türk, biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. İkinci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır."

Tarihi cami kullanılamaz halde

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerinden art arda atılan ve cemaatin akşam namazını kıldığı sırada roketlerden birinin hedefi olan caminin kubbesi yıkıldı.

Caminin bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından etrafı şeritle kapatılan caminin çevresinde güvenlik güçleri nöbet tutmaya başladı.

Saldırı sonucu, "Çalık Hacı Ali" lakaplı, Haci Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında inşa ettirilen 336 yıllık Çalık Camisi kullanılamaz hale geldi.

Camide can pazarı

Olayın görgü tanığı, esnaf Adil İbanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, roket sesini duyduktan sonra çevredeki herkesin camiye yöneldiğini söyledi.

İçeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını, akşam namazını eda eden cemaatin molozların altında kaldığını gördüklerini anlatan İbanoğlu, "Enkaz altında yaralılar olduğunu gördük, hep beraber çıkarmaya çalıştık. Sonrasında da sağlık ekipleri geldi." dedi.

Suriyeli ailenin evine isabet etti

Roketlerden birinin isabet ettiği Tırıklı Mahallesi'ndeki tek katlı evde bulunan 10 kişilik Suriyeli aileden 5'i, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.

Kısa süre sonra taburcu edilen 5 kişi, kentteki başka bir Suriyeli ailenin yanına yerleştirildi.

Saldırıda evi kullanılamaz hale gelen Suriye uyruklu Yahya Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Neye uğradığımızı şaşırdık, korkarak kendimizi dışarı attık. Evimiz büyük hasar aldı. Neyse ki can kaybı olmadı. Evdekileri başka bir yakınımızın yanına gönderdik." dedi.

Bu arada polis ekipleri evin çevresinde önlem alırken, belediye ekipleri de hasar gören yapıda temizlik çalışmalarına başladı.

TSK misliyle cevap verdi

Öte yandan, roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) belirlenen hedefler ateş altına alındı.

Askeri yetkililer, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve hedeflerin imha edildiğini belirtti.

Sınır birliklerinin top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 03:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyePKKTerörAfrinKilis
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