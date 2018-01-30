Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı düzenlendi. Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı.

Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine de roketli saldırı düzenlendi. Roketlerden biri Gültepe Mahallesi'nde boş durumdaki bir evin duvarına isabet etti. Sokaktaki aracın da zarar gördüğü saldırıda bir kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Roketlerden biri ise Asri Mezarlık Kompleksi yanına düştü.

F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek vermek ve terör hedeflerini vurmak için Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden 10 savaş uçağı havalandı.

Mühimmatlı olarak havalanan savaş uçaklarının verilen koordinatları bombardımana tutacağı belirtildi. İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından çekilen görüntülerin değerlendirilmesinin ardından havalanan savaş uçaklarının gelen görüntülerde belirlenen terör hedeflerini imha etmek için kalktığı belirtildi.

HABER MERKEZİ