Kilosu 150 lira

Örtü altında ilk erik hasadını Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, işçilerle birlikte yapıp paketlenmesine de yardımcı oldu. Toplanan 10 kilo erik ise 100 gramlık kâselere konularak Ankara ve İstanbul'a gönderildi.

Önümüzdeki günlerde hasadın yoğunlaşmasıyla toplanan eriklerin iç piyasanın yanı sıra Dubai ve Rusya başta olmak üzere ihraç edilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin ilk turfanda eriğinin Silifke’de üretildiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, “Açık alanda ilk erik hasadı Nisan ayında yapılacak.

Örtü altına alınan bahçelerde ise ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar” dedi.

Erik üreticisi Fatma Kucur ise, “Silifke Ortaören Mahallesi'nde 3 dönüm sera yaptım. 4 yıldır burada üretim yapıyorum. Bugün ilk hasadımıza başladık. Hasat devam edecek. İlk satışımızın kilosunu 150 TL’den yaptık. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” dedi. İHA