Kim, Singapur'a gitti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı tarihi zirveye iki gün kala Singapur'a gitti. Kim'i taşıyan uçak, öğleden sonra yüksek güvenlik önlemleri altında Singapur Havaalanı'na inerken basın, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Kim'in el sıkışırken çekilen fotoğraflarına yer verdi. Kuzey Kore lideri, havaalanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı ve daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçti.

Kim'in Güney Kore lideri Moon Jae-in ile nisanda düzenlediği zirvede dikkatleri üzerlerine çeken korumaları da yine görev başındaydı. İlk resmi teması olarak Singapur Başbakanı Lee Hisen Loong'la bir araya gelen Kim Tüm dünya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve ABD arasındaki tarihi zirveyi takip ediyor ve sizin çabalarınız sayesinde bu tarihi zirve için hazırlıklarımızı tamamlayabildik dedi.

Kim ile Trump'ın 12 Haziran'da yapacağı zirve, uluslararası toplumun gündeminde.Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

Singapur'da 2 Güney Koreli gazetecisi sınır dışı edildi

Bu arada Singapur'da Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna izinsiz girdikleri gerekçesiyle için gözaltına alınan Güney Koreli iki gazeteci sınır dışı edildi. Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna izinsiz girdikleri gerekçesiyle cuma günü gözaltına alınan Kore Yayın Sistemi Haberlerinden (KBS) Güney Koreli iki gazetecinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Shanmugam, "Herhangi bir ülkede büyükelçi rezidanslarına izinsiz girmenin kötü bir fikir olduğu kanısındayım. Singapur'da da durum farklı değil. Konu kapandı. (Gazetecilerin) Ayrılmaları istendi." ifadesini kullandı. KBS, Singapur'da akredite olmayan gazetecilerin büyükelçilik konutuna izinsiz girmelerinden ötürü özür dilemişti. Singapur'da başkasının mülküne izinsiz girmeye, üç aya kadar hapis ya da bin 500 dolarlık para cezası veriliyor.