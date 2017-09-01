Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan’da yaşanan Müslüman katliamına ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan tüm dünyaya bunu haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da partisinin bayramlaşma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada partililerle bayramlaşıp konuşma yaptı. Partililer tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sık sık tezahürat ve sevgi gösterisi yapıldı.

Konuşmasında güncel konulara değinen Erdoğan, Arakan’da Müslümanlara yapılan zulme göz yumulmayacağını ifade ederek, "Yaşananlara göz yumanların hepsi katliama ortaktır. Arakanlı Müslümanlara borcumuzu ödeyeceğiz. Vefamızı da göstereceğiz. Tüm bu yaşananlara bize bir şeyi gösteriyor. Türkiye olarak, Türk milleti olarak güçlü olmak zorundayız. Bu ülkenin 80 milyonu olarak bir ve beraber olmak zorundayız. Bu bayram bunu bize ısrarla gösteriyor. Birbirimizi sadece ve sadece Allah için seveceğiz" dedi.

"Ya öleceğiz ya olacağız"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Çok çalışacağız. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmelerle ilgili tutumumuzu siyasi ve diplomatik duruşu ile göstermeliyiz. Ülkemizin herhangi bir yerine patlayan bomba ile Suriye Irak’ta gerçekleşen olay arasında hiçbir fark yoktur. Bu mücadeleyi verecek gelecek asırdaki yol haritamızı çizeceğiz. Ya öleceğiz, ya olacağız. Hedef bu olacak. Teslim olmak yok. Mücadele edeceğiz. Siyasi ve diplomatik gücümüz ile mücadele edeceğiz. Askeri ve ekonomik gücümüz ile mücadele edeceğiz. Kendimiz ile birlikte dostlarımız ve kardeşlerimiz ile mücadele edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)