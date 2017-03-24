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'Kimse Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmasın'

İngilizce yayın yapan bazı gazetelerin Avrupa Parlamentosu'nda dağıtımının yasaklanmasıyla ilgili Gaziantep'te değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Tek yanlı bu kararlar neofaşistlerin, neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor" açıklamasında bulundu.

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'Kimse Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmasın'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valiliği'ni ziyaretinde, bu kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şehrin kültürel çeşitliliği, ekonomik canlılığıyla Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, Türkiye’deki halk oylaması kampanyasına Avrupa ülkelerinin de davetsiz misafir olarak katıldığına, "Hayır" blokunun sözcülüğüne soyunduklarına işaret etti. Türkiye’nin bakanlarına ve milletvekillerine "Evet" kampanyası yapacağı için izin verilmediğini anımsatan Kurtulmuş, aynı zamanda Avrupa’da en çok okunan bazı gazetelerin, manşetleriyle "Hayır" kampanyasına destek verdiğini kaydetti.

Batı ülkelerinin, illegal örgütlerin, polis gözetiminde "Hayır" kampanyası yapmasına müsaade ettiğini belirten Kurtulmuş, "Hiç kimse siyaseten Türkiye’nin içişlerine burnunu sokmasın. Hiç kimse Türkiye’nin seçim kampanyasına müdahale etmeye kalkmasın. Türkiye’deki anayasa değişikliği, İsviçrelileri, Almanları, Hollandalıları niye ilgilendirir? Kendi işlerine baksınlar" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, konuşmasının ardından bir gazetecinin, bazı gazetelerin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) dağıtımının yasaklanmasına ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi: "Bunlar, akla ziyan tavırlar, kararlardır. Hani fikir özgürlükleri, hani ifade özgürlükleri? Ne demek, bir gazetenin Avrupa Parlamentosu'na girişini yasaklamak. Türkiye’de herhangi bir resmi toplantıda gazetelerin akreditasyonu söz konusu olduğu zaman avazı çıktığı kadar bağıranların ortaya koyduğu bu çifte standardı nasıl izah edeceğiz, kendileri bunu nasıl izah edecekler? Asla kabul edilemez."

AA

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