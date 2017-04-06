Kimyasal saldırı provokasyon kokuyor

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve terör uzmanı Yrdımcı Doç. Dr. Fahri Erenel, İdlib kentindeki kimyasal gaz kullanılması olayının çok iyi araştırılması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Fahri Erenel, "Bu tür bir saldırı çok risklidir ve aynı zamanda bölgenin ana aktörleri açısından da anlamsızdır. Esad rejimi, süreç kendi lehine gelişirken kendisine stratejik hiçbir katkısı olmayacak bu saldırıyı neden yapsın. Bu konuda daha önce de çeşitli suçlamalar yöneltilen Esad rejiminin bütün okları kendisine çevirebilecek bir hamlede bulunması en son olasılık. Aynı şekilde Rusya veya ABD için de durum bu" dedi.

Zamanlama önemli

Terör örgütü DAEŞ'in bu tür saldırıdan ciddi anlamda yararlanabileceğine işaret eden Erenel, "Bu tür saldırılar sadece uçaklarla yapılmaz. Top/havan gibi uzun menzilli silahlar ile de saldırı yapılabilir. İHA'lar aracılığı ile de saldırı yapılabilir.

Bu saldırı ile Rusya ve Esad’ı zor duruma düşürmeyi amaçlamış olabilirler veya saldırı Esad güçleri içinde muhalif bir grup tarafından da gerçekleştirilmiş olabilir. Zamanlama da önemli. ABD’nin Esad’a olan desteğini açıklamasından kısa bir süre sonra gerçeklemiş olması provokasyon olasılığını güçlendiriyor.

Daha önce El Bab bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerine yöneltilen hava saldırılarının sorumlularının tam olarak bulunulamamasını da dikkate aldığımızda bölgede bu tür olaylarla daha sık karşılaşacağımız dikkatlerden uzak tutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

Kremlin'den Esad'a destek

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib şehrine bağlı Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanılmasının 'tehlikeli ve canavarca bir suç' olduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, kimyasal silah kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve Suriye'de bu ihtimalin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "İdlib'de yaşananlar, tehlikeli ve canavarca bir suç. Ancak aceleyle fail ilan edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Peskov, kimyasal silah saldırısına ilişkin teyit edilmiş ve objektif veriler bulunmadığını ileri sürerek, kapsamlı bir soruşturma yapılmadan elde edilen 'aceleci sonuçların' gerçeği yansıtmadığını savundu.

BM Güvenlik Konseyindeki toplantıda ABD temsilcisinin kimyasal saldırıda ölen çocukların fotoğraflarını göstermesine değinen Peskov, "Gösterilen fotoğraflar belki önemli bir kanıttır, belki de değildir. Belki de duygusal bir göstergeden öte değildir" ifadelerini kullandı. Peskov, İdlib'deki kimyasal saldırının Esad'a karşı olan ülkeler ve 'teröristlerin' yararına olduğunu öne sürdü.

AA