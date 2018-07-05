Kirayı ödeyemeyince sokağa atıldı

Çalışabileceği herhangi bir iş bulamayan baba ise 45 dereceye ulaşan sıcaklara rağmen sokakta yaşamak zorunda kaldı. Evden aldıkları eşyaları ile birlikte parkta yaşamaya başlayan aile ise yetkili kişilerden yardım elinin uzatılmasını bekliyor. İbrahim Hamza çocukları için üzüldüğünü belirterek, yoldan geçen insanların onlara ekmek verdiğini söyledi. Dünden beri dışarıda kalan aile yiyecek ekmeği zor bulduklarını ve hiç paraları olmadıklarını belirtti.