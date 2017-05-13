Kirli pazarlık! Rakkayı al Rojavayı ver

ORHAN DEDE/HABER-ANALİZ

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD Eş Başkanı Salih Müslim, ABD’nin PYD’ye yönelik siyasetinde olumlu yönde değişimlerin yaşandığını belirterek, daha önce Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah yardımında bulunduğunu ancak son süreçte artık direkt YPG ismi telaffuz edilerek silahların YPG’ye verileceğini söyledi.

Bunun da ABD’nin artık Suriye'de Kürtlerle direkt işbirliği yapma niyetini yansıttığını belirten Salih Müslim, “Bu karar, Beyaz Saray’dan, ABD Başkanı tarafından verilen bir karar ve kuşkusuz bu siyasi bir karardır. Ama içerik ve uygulama olarak bu bir askeri karardır. YPG, DSG’nin taşıyıcı gücüdür ve ABD de IŞİD’e karşı Uluslararası Koalisyonun başını çeken büyük güçtür ve işbirliğinin olması bundandır” dedi.

YPG, PYD'nin silahlı kolu olarak Suriye'de faaliyetlerini sürdürüyor. ABD ile ilişkilerinin siyasi değil, menfaat temelli ve tamamen askeri olduğunu da kaydeden Müslim, “Münbiç ve Rakka’nın Rojava toprakları dahilinde değil. Kürt halkının bulunduğu tüm alanlar Rojava’da. Rakka'yı ABD için alacağız ve çekileceğiz. Ama başka menfaatimiz var ve biz bunun için Rakka’yı kurtarıyoruz” dedi. Müslim, 'başka menfaat' ifadesiyle neyi kastettiğini ise açıklamadı.

ABD Suriye'de kalıcı...

PKK'nın Suriye kolu PYD Eş Başkanı Salih Müslim, net olarak niyetlerini ortaya koymaktan kaçınsa da ortaya çıkan gelişmeler PYD-ABD gizli pazarlığının içeriğine dair ipuçları veriyor. Rakka ve Münbiç'i IŞİD'den kurtardıktan sonra geri çekilecek PYD/YPG'ye ABD Suriye'nin kuzeyinde uzun süre kalarak güvenlik garantisi vermiş olabileceği anlaşılıyor.

Bu bağlamda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da üst düzey görevlerde bulunmuş ABD'li yetkili Michael Maloof, ABD’nin Rojava'da askeri üs kurarak burada uzun süre kalmak istediğini söyledi. ABD’nin IŞİD’le savaşı sona erdikten sonra da Rojava'yı terk etmeyeceğini söyleyen Maloof, ABD’nin Rojava'da daimi olarak kalmanın şartlarını oluşturmak niyetinde olduğunu öne sürdü.

Bu toprakları Kürtlere yar etmezler

Pentagon eski yetkilisi Michael Maloof'un açıklamalarının da teyid ettiği gibi ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha uzun yıllar varlığını hissettirecek. ABD'nin bu adımının arkasında yatan temel sebep ise Irak'ın kuzeyinde bu yıl içerisinde bağımsızlık referandumu yapacak ve Irak'tan resmen ayrılacak olan başında Mesut Barzani'nin olduğu yapılanmanın Suriye'deki parçasının inşaasını tamamlamak.

ABD'nin korumasında Suriye'nin kuzeyinde oluşacak yapı, Barzani'nin Irak'taki oluşumuna eklemlenecek. Bu sayede 4 parçalı Kürt devletinin Suriye ve Irak bağlamındaki hedeflerine ulaşılmış olacak. Bundan sonra sıra Türkiye ve İran'daki diğer parçalara gelecek.

Bu planlar hedefine ulaşırsa Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan Kürdistan kurulmuş olacak. Plan bununla da sınırlı kalmayacak, çünkü nihai hedef, Kürtlere bir devlet hediye etmek değil.

Asıl amaç Yahudilerin Arz-ı Mevud olarak ifade ettikleri 'vaadedilmiş topraklar'da Büyük İsrail devletini kurmak olduğundan ABD, bu toprakları Kürtlere de yar etmeyecek. Bu bağlamda Nil'den Fırat'a kadar olan topraklarda Büyük İsrail devleti kuruluncaya kadar bu coğrafyada savaşlar devam edecek. Bugün PYD/YPG ile işbirliği halinde Arap ve Türkmenleri hedef alan silahların namluları en nihayetinde Kürtleri de hedef alacak.

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 9 üssü var

1- Tibeyder Üssü. Haseke kentinin Tibeyder bölgesindeki bu üs, ABD'nin Suriye'deki en büyük üssü konumunda.Üste 1000 civarında ABD askeri bulunuyor. Ancak üs 5000 askeri barındırabilecek bir yer. Bu üsse ABD uçakları inip kalkabiliyor.

2- Ruyariyar Üssü. Bu üs Halep’in kuzeyindeki Ayn El-Arap şehrindeki Ruyariyar Havaalanında yer almaktadır. 35 hektar bir alan üzerine kurulu bu üste, ABD ve koalisyonunun operasyonlarını kontrol etmek üzere 300’den fazla Amerikan askeri bulunuyor.

3- Harapşık Üssü. Bu üste bulunan ABD askerlerinin tam sayısı bilinmiyor. Çok sayıda helikopterin konuşlandığı Ayn el İsa Üssü, ABD'nin kontrolündeki silahlı mühalif unsurlara eğitim merkezi olarak da kullanılıyor.

4- Telabyad Üssü.

5- Ayn el İsa Üssü. Bu üs alan olarak ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki en büyük üssü sayılmaktadır.

6- Mebruka Üssü. Bu üs Kamışlı şehrinin batısında Mebruke köyünde bulunuyor. ABD Özel Kuvvetleri bu üste konuşlanmış durumda.

7- Kamışlı Üssü.

8- Rumeylan Üssü. ABD bu üssü 2015 yılı Ekim ayında kurdu. Irak ile sınırı bulunan Kamışlı şehrinin doğusundaki bu üs ABD Suriye’deki ilk askeri üssü. Bu üsse savaş uçakları da inebiliyor.

9- Hekli Ciblis Üssü.