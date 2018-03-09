‘Kırmızı alarm’ devam ediyor

Balkanlar’da ve özellikle Bulgaristan’da yaşanan şiddetli yağışlar ve kar sularının etkisiyle Edirne’de Tunca Nehri’nde, su debisi hızla yükselmesi sonrası ‘Kırmızı alarm’ durumuna geçildi. Yaklaşık bir haftadır süren debi artışı sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.

Nehrin debisinin ölçüm istasyonunda bulunduğu Merkez’e bağlı Değirmenyeni köyünde de hasar büyük. Köy sakinleri ekili tarım arazilerinde ciddi zararlar yaşadıklarını, buğday ve yonca ekili tarlaların sular altında kaldığını söyledi.

Cuma saat 12.00 itibariyle ise nehrin su debisi az da olsa azalma göstererek, 187 metreküp/saniye seviyelerine düştü. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’nin yaya ve araç trafiğine kapattı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı ise halen tamamen sular altında.

Öte yandan, Meriç Nehri’nde de dün su debisinde artış yaşandı.

Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki verilere göre nehrin su debisi 751 metreküp/saniye seviyelere ulaşarak, sarı alarm durumuna geçildi. Ancak Cuma saat 12.00 itibariyle yapılan ölçümlere göre debi seviyesi 739 metreküp/saniye ölçüldü ve sarı alarm durumu normale döndü. İHA