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'Kırmızı' listedeki terörist öldürüldü

Aranan Teröristler Listesi'nde 'kırmızı' kategoride bulunan İbrahim Çoban, Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Bir çok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban'ın, Tunceli'de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat'ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi

12 Ağustos 2018 Pazar 17:08
'Kırmızı' listedeki terörist öldürüldü

Aranan Teröristler Listesi'nde 'kırmızı' kategoride bulunan İbrahim Çoban, cumartesi günü Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütünün sözde yeni Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, Çoban'ın Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu kaydedildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise önceki gün Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı ile eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonda, 10 teröristin Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanması içerisindeki sözde "Dersim" saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban olduğu ve İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu aktarıldı.

Valilikten yapılan bir başka açıklamada ise Çoban'ın 4 milyon lira ödülle arandığı anımsatılarak, yapılan çalışmalar sonucu bu teröristin bir çok terör olayına katıldığı belirtildi. Açıklamada, terör olaylarını planlayıp talimatını verdiği anlatılan Çoban'ın katıldığı eylemler şöyle sıralandı:

"1994 yılında Tunceli/Mazgirt Darıkent nahiyesinde 6 öğretmenin şehit edilmesi, 2 sağlık memurunun kaçırılması, 1999 yılı mayıs ayında Tunceli/Çemişgezek Ulukale köyünde 2 güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 1999 yılı yaz aylarında Tunceli/Ovacık karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesilmesi, 7 Aralık 2009 tarihinde Tokat/Reşadiye Sazak köyünde 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 31 Mayıs 2010 tarihinde Tunceli/Merkez Batman Tepesi'ne çıkan zıhlı araçlara ve polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmesi" Valilik açıklamasında, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
AA

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