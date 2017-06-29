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Kırmızı mercimekte rekolte güzel

Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin önemli bölümünün gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verimin yüksek olması ve üretim alanlarının genişlemesi sayesinde bu yıl rekoltenin yüzde 30 artarak 450 bin tona çıkması bekleniyor

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Kırmızı mercimekte rekolte güzel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler son yıllarda, içerdiği zengin proteinle beslenmede önemli bir yere sahip olan kırmızı mercimeğe yöneldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Işıklar köyünde çiftçilik yapan Veysi Kaplan da buğday ve nohudun yanı sıra tarlasının 300 dönümüne mercimek ektiğini belirtti. Elde ettikleri yüksek verimden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kaplan, "Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı mercimek verimi gayet iyi. Dönüm başına yaklaşık 240 kilogram kırmızı mercimek elde ettik" dedi.

Işıklar köyüne bağlı Köşk mezrasında yaşayan Nihat Berk de bu yıl yaklaşık 450 dönüm alanda kırmızı mercimek ektiğini söyledi. Geçen yıla göre daha yüksek verim elde ettiklerini belirten Berk, "Bu yılki verimden memnunuz. Dekar başına 250 kilogramın üstünde verim elde ettik. Verimde yaşanan artışın tohumdaki yeniliklerden kaynaklandığı düşünüyoruz. Eski tohumları bıraktık, yenilerine geçtik. En geç 3 yılda bir tohumlarımızı değiştiriyoruz. Sertifikalı tohum olmasına önem veriyoruz" diye konuştu. AA

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