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Kış hazırlığındaki teröristlere operasyon

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kış hazırlığında bulunan teröristlere ait çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:29
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Kış hazırlığındaki teröristlere operasyon

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Dedebakır köyü bölgesinde barınan ve kış hazırlığı için erzak temin etme gayretinde bulunan teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Teröristlerin 19 Eylül'de iş birlikçi şahıslarla buluşacakları bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek, sözde kış üslenme hazırlıklarını boşa çıkarmak, eylem etkinliklerini sona erdirmek amacıyla bölgede Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat birlikleri ile operasyonel faaliyet başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede başlatılan arama ve tarama faaliyetlerinde tabanca ve şarjörü, silah üstü gece görüş dürbünü, telsiz, 2 radyo, ses kayıt cihazı ve hafıza kartı, 5 çift ayakkabı, 2 pil, sekizli pil bloğu, kot pantolon, 3 uyku tulumu, 3 sırt çantası ve 5 not defteri, bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristDedebakır KöyüOperasyon
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