Kızılay'dan Arakan için kampanya

Arakanlı Müslümanlara 2012 yılından bu yana insani yardımda bulunan Kızılay, bölgeden yükselen yardım çığlığına sesiz kalmadı, yeniden harekete geçti. Arakan’da yaşanan insani acıları Cenevre’de katıldığı Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında da dile getirdiğini belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Arakan ‘insanım’ diyen hiç kimsenin sessiz kalmaması gereken büyük bir acı yaşıyor.



Cumhurbaşkanımızın girişimleri bu büyük acıyı dünya gündemine taşıdı. Biz de ülkelerin Kızılaylarının, Kızılhaçlarının gündemine taşıyoruz. Cenevre’de bu anlamda birçok görüşme yaptık. Özellikle Çin Kızılhaçı’nın imkanları ve nüfuz gücüyle vereceği destek önemliydi. Çinli mevkidaşımızla bu büyük acıya birlikte çare olabilmek konusunda anlaşmaya vardık.



Arakan’da kalanların ve Bangladeş’e kaçabilenlerin temiz içme suyuna, ilaca, gıdaya ve üstlerine alacakları çadır yada brandalara acil ihtiyaçları var. Genel Müdürümüz de dahil bir ekibimiz Bangladeş’te hem ihtiyaç tespiti hem lojistik bağlantılar hem de yardımların önünün açılması için görüşmeler yapıyorlar. Biz de ülke çapında büyük bir yardım kampanyası başlattık” diye konuştu. HABER MERKEZİ