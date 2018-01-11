Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114719
ALTIN
160.328
DOLAR
3.7765
STERLİN
5.1057
EURO
4.5447

KKTC'de 'Yes, be annem' devrinin sonu

KKTC'de haftasonu yapılan erken genel seçimlerde Rumlarla birleşmeye can atan sol partiler hezimete uğradı. Bu durum, 2004 yılında Kofi Annan Planı'na, dolayısıyla Ada'nın Rumlaşmasına 'Yes, be annem' sloganıyla 'evet' diyen kesimin de yenilgisi anlamına geliyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:28
14 Okunma
KKTC'de 'Yes, be annem' devrinin sonu

KKTC'de geçtiğimiz Pazar günü yapılan erken genel seçimlerde ilk sırayı Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi UBP) almıştı.

Yaklaşık yüzde 36'lık oy alan UBP'yi, yüzde 38'den yüzde 21'e gerileyen ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) izledi.

 CTP, KKTC siyasetinde önemli bir parti. Bu önemi de 2004 yılında Ada'da referanduma götürülen Annan Planı'na bangır bangır 'evet' demesinden kaynaklanıyor.

O dönemde CTP'nin lideri Mehmet Ali Talat idi. Talat,  bugüne kadar KKTC siyasetinde Rumlarla en fazla birleşmeye can atan siyasi figür olarak tanınıyor.

Annan Planı'nın sağladığı enternasyonal tanınmışlıkla Talat, 2005 yılında KKTC'nin ikinci cumhurbaşkanı seçilmişti ancak 2010 yılındaki seçimleri Derviş Eroğlu'na karşı kaybetmişti.

Talat, 13 Kasım 2016'da da CTP liderliğini devrederek, aktif siyasetten de bir bakıma çekildi.

Bir devrin sonu mu?

Kıbrıs'ta Rumlarla son müzakere tantanası 15 Mayıs 2015'te başlamıştı. Bu süreç geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İsviçre'de yapılan görüşmelerde resmen çöktü. KKTC, uluslararası alanda sadece Türkiye tarafından tanınıyor.

KKTC, öte yandan Rum yönetiminin temsil ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı içinde de sayılmıyor. Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin sonucu bu nedenle Ada'nın iki kesiminin birleşmesi için yıllardır sürdürülen müzakerelerin geleceği açısından önem taşıyor.

Ada'da 2004 yılı Nisan ayında oylanan, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın adını taşıyan sözde çözüm planına Kıbrıs Türk'ü CTP propagandasının etkisiyle yüzde 65 oranında 'evet' demiş, plana 'hayır' diyen Rumların hemen ardından AB'ye üye kabul edilmeleri KKTC'de büyük hayal kırıklığına yol açmıştı. Aradan geçen sürede çözüme yönelik sayısız müzakere de sonuç vermedi.

Kampanya sürecinde gündeme bile gelmedi

KKTC'de çözüm konusundaki umutsuzluk son seçim kampanyasına da yansıdı, birleşme konusu neredeyse hiç gündeme gelmedi.

Rumlarla birleşme yerine Türkiye ile yakınlaşmayı savunan partilerin seçimlerde oylarını artırması, Kıbrıs denkleminde yeni ihtimalleri gündeme getiriyor.

KKTC'de giderek Rum tarafının çözüm istemediği algısı güçleniyor. KKTC'li yorumculara göre, "KKTC, Kıbrıs Türk'ünün ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayabilirse, işte o zaman Ada'nın birleşmesi konusunda yapılacak müzakerelerin önü psikolojik olarak, sosyolojik olarak da tıkanacaktır."

Aklı başında Kıbrıslılar da Ada'da federasyon veya konfederasyon seçeneklerinin başarı şansı bulunmadığında birleşiyor. Ada'da yeni dönemde KKTC'yi daha tanınır, daha uluslararası bilinirliği olan bir ülke haline getirecek çalışmaların başlaması gerektiğini savunanlar da var.

Bu arada Güney Kıbrıslılar da cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Ocak'ta sandığa gidiyor. Ada'da birleşmeyi savunan, ancak Türk tarafınca çözümü bloke etmekle suçlanan Mikos Anastasiadis'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
KKTCAnnan PlanıKıbrısSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, 'bu işi bitireceğiz'
Erdoğan, 'bu işi bitireceğiz'
'Türkiye-İran-Rusya ittifakı'nın çökmesini bekliyorlar
'Türkiye-İran-Rusya ittifakı'nın çökmesini bekliyorlar
Kilise açan Erdoğan'ı eleştiren ilahiyatçı!
Kilise açan Erdoğan'ı eleştiren ilahiyatçı!
Suriye'de 2018 krizi! Uzlaşamazlarsa meydan ABD'ye kalır
Suriye'de 2018 krizi! Uzlaşamazlarsa meydan ABD'ye kalır
Suudi Arabistan'ı İsrail koruyacak
Suudi Arabistan'ı İsrail koruyacak
Erdoğan'a tam destek! MHP aday göstermeyecek
Erdoğan'a tam destek! MHP aday göstermeyecek
'İzmir, İslam kimliğine Atatürk ile kavuştu'
'İzmir, İslam kimliğine Atatürk ile kavuştu'
Geçen yıl İstanbul kar altındaydı
Geçen yıl İstanbul kar altındaydı
Cephanelikteki patlamayla ilgili karar açıklandı
Cephanelikteki patlamayla ilgili karar açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim