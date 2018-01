KKTC'de 'Yes, be annem' devrinin sonu

KKTC'de haftasonu yapılan erken genel seçimlerde Rumlarla birleşmeye can atan sol partiler hezimete uğradı. Bu durum, 2004 yılında Kofi Annan Planı'na, dolayısıyla Ada'nın Rumlaşmasına 'Yes, be annem' sloganıyla 'evet' diyen kesimin de yenilgisi anlamına geliyor.