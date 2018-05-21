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KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde

KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Kumar paralarının aralarında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:28
KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

İncelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına arasında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi. Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.

 Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KKTCCasinoKumarTürkiyeBankaKumar ParasıBank Asya
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