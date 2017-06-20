KKTC Dışişleri Bakanı'ndan garantörlük talebi!

Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan'a yaptığı ziyaret sonrası ve Crans-Montana Konferansı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla istişarelerde bulunmak için Ankara'ya gelen KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , Ankara’da heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Ertuğruloğlu, "Bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum, garantiler konusunda anavatanımızın tek taraflı müdahale hakkını içermeyen bir garanti sisteminin, garanti sistemi olmayacağını, bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak son derece kararlı ve ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

Türkiye'nin garantisinin Rum tarafına güvensizlik verdiği yönündeki açıklamaları kabul etmediğini vurgulayan Ertuğruloğlu, şunları kaydetti: "Türk tarafının, Türkiye'nin hiçbir politikası veya garantörlük hakkı Rum tarafına güvensizlik veren bir konu olmamıştır, olmayacaktır. 1974 Harekatı, Rumların kendilerinin bir darbe girişimi ve Enosis'i gerçekleştirme eğilimi sonrasında oluşmuştur. Dolayısıyla 1974'ü örnek göstererek 'Türkiye'nin garantörlüğünü bize güvensizlik verir' gibi argümanlara prim vermek Türk tarafında kimseye yakışmaz."

'Kıbrıs hiçbir zaman Yunan adası olmayacak'

KKTC halkının Rum'un boyunduruğuna girmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkının bu adada Rum'un boyunduruğu altına girme riskini taşımayacak, adanın egemen ve siyasi eşitliğine dayalı bir ortaklık dışında hiçbir formülü kabul etmediğimizi, anavatan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 4 özgürlük hakkının inkar edilmeyeceği kısacası Kıbrıs adasının geçmişte hiçbir zaman olmadığı gibi bundan sonra da hiçbir zaman bir Yunan adası olamayacağını garanti altına alan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşmaya birileri varsa biz varız, yoksa herkes yoluna" dedi.

SELİM AYANOĞLU