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KKTC Euro'ya mı geçiyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söyledi

22 Mayıs 2018 Salı 17:29
KKTC Euro'ya mı geçiyor?

Kıbrıs madyasında yer alan habere göre; Erhürman, Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu kaydederek, sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık’ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.

Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.

Erhürman'ın açıklamaları KKTC'nin gündeminde Euro'ya geçiş konusunun olduğunu gösteriyor. Böyle bir durumda KKTC'yle Türkiye arasındaki bağlardan bir tanesi daha kopmuş olacak.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.05.2018 17:36
Anahtar Kelimeler:
EuroKKTCKıbrısTlBaşbakan
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