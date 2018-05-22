KKTC Euro'ya mı geçiyor?

Kıbrıs madyasında yer alan habere göre; Erhürman, Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu kaydederek, sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık’ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.

Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.

Erhürman'ın açıklamaları KKTC'nin gündeminde Euro'ya geçiş konusunun olduğunu gösteriyor. Böyle bir durumda KKTC'yle Türkiye arasındaki bağlardan bir tanesi daha kopmuş olacak.

HABER MERKEZİ