KKTC Hükümeti de kilise ihya ediyor

KKTC Hükümeti, Gazimağusa’da bulunan St. Mary ile Karmelit Orta Çağ kiliselerindeki koruma çalışmalarını tamamladı. Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmaları çerçevesinde Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik katkılarıyla gerçekleşen çalışmaların sona ermesi nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi akşamı halka açık bir etkinlik de düzenlendi.

Etkinlikte Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hacidimitriu ve UNDP sorumlusu Tiziana Zennaro konuşma yaptı. Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Başkanı Ali Tuncay, kültürel miras ve farklı kültürlerin, çatışma yaratan değil Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Ermeniler ve diğer toplulukların işbirliği, barış ve refah içerisinde yaşamasına katkı koyan faktörler olması gerektiğini savundu.

Bu arada Avrupa Komisyonu Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde geçen hafta Lefkoşa’da “Avrupa Günü etkinlikleri” düzenlendi. HABER MERKEZİ