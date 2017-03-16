KKTC intihar ediyor

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs müzakerelerinde başarı sağlanması için Rum tarafında zihniyet değişikliğinin şart olduğunu dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta zorlama bir ortaklık veya anlaşmanın yaşamayacağını çünkü Rumların bu ortaklığı da bozmaya oynayacağını ifade ederek, "Bu yüzden Kıbrıs'ta yeni bir ortaklık kurulacaksa bu ortaklık devleti, 1960'dan daha sağlam temeller üzerinde egemen eşitlik içerecek şekilde kurulmalı" dedi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını ambargolar altında ezdiğini, ortaklıktan attığını, tüm 'devlet' imkânlarını tek başına kullandığını, müzakere sürecinin önünü açık tuttuğunu, müzakere eder gibi göründüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, "1960 ortaklığının başına gelenleri gördük, ortaklıktan atıldık, dünyadan izole edildik. Yeni ortaklıkta KKTC ile yer almalıyız. KKTC bizim devletimizdir, çözümsüzlüğün simgesi değildir" şeklinde konuştu. Ertuğruloğlu, müzakere sürecinde "hakemliğin" de son derece tehlikeli bir girişim olduğunu belirterek, "BM'nin hakemliğini kabul etmek bizim için intihardır" dedi.

Mevcut müzakere sürecinde zaten Kıbrıs Türk halkının elde edebileceğinin azınlık hakları olduğunu, bunun Rum liderin açıklamalarından da görülebileceğini belirten Ertuğruloğlu, Rum tarafının zaten Enosis kararını da düzeltmeyeceğini, çünkü Rum halkının desteği olduğu için bu kararın çıktığını kaydetti.

Çıkmaz aşılamadı

Öte yandan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Çarşamba günü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra müzakerelerdeki çıkmazın henüz aşılmadığını ve görüşmelere yeniden başlamanın biraz daha zaman alacağını belirterek, masaya dönüldüğünde çok daha verimli çalışmak gerekeceğini söyledi.

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