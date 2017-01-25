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KKTC stratejik bir hata yaptı!

Kıbrıs görüşmelerinin yapıldığı Cenevre’de harita sunulmasının müzakere tekniği açısından stratejik hata olduğunu belirten KKTC Başbakanı Özgürgün, “Bu aşamadan sonra Kıbrıs Türk tarafı masada oturursa bana göre zayıflamaktan başka bir işe yaramaz” dedi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 18:03
KKTC stratejik bir hata yaptı!
HABER MERKEZİ
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs görüşmelerinin yapıldığı Cenevre’de harita sunulmasının müzakere tekniği açısından stratejik hata olduğunu belirterek, “Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edecek, her şeyi konuşmuş haritayı da sunmuş” dedi. Özgürgün, katıldığı bir TV programında Kıbrıs konusu ve güncel gelişmelerle ilgi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelinen aşamada tekrar Cenevre’ye gidilmesinin bir anlamı olmadığını söyleyen Başbakan Özgürgün, “Sayın Mustafa Akıncı masaya daha fazla ne koyabilir ki. Geleceği yere geldi, vereceğimizi biz verdik zaten. Şu anda daha fazla bir şey verme mümkün değil, zaten ben fazla gitti diyorum. Rum tarafından bir şey gelmedi. Anastadiadis oturup yarın ne verecek, hiçbir şey verecek durumu da yok, niye tekrar Cenevre’ye gidilsin ki?” şeklinde konuştu. “Bu aşamada Kıbrıs Türk tarafı masada oturursa bana göre zayıflamaktan başka bir işe yaramaz” diyen Başbakan Özgürgün şunları söyledi: “Masada oturduğumuz sürece, süreç hep Kıbrıs Türk tarafının lehine değil hep aleyhine çalışacak. Zaten Rum tarafının niyeti de yok. Yıllar sonra beşli toplantı da yapılmış, oradan bir sonuç çıkmayacağı da belli, Yunanistan’ın tavrı belli. Sonuçlanmayacağı belli bir süreci götürmek tamamen Kıbrıs Türk tarafını yıpratır. Bundan sonra ciddi kayıplara yol açabilir. Rum tarafı çok net bir açıklamayla tavrını değiştirmediği ve bir niyeti olduğunu ortaya koymadığı sürece, bu görüşmelerin bitmesi lazım.”
Son Güncelleme: 26.01.2017 13:54
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Hakan 2017-01-26 10:32:11

Sizin göreviniz Türkiye in garantörlüğünü sulandırıp, adada TSK nın asker sayısını azaltıp, KKTC nin yüz ölçümünü-topraklarını küçültüp ve Kıbrıs Türk ünü kurulacak federe devlette azınlık statüsüne indirgemek değil mi? Böylece İsrail in güvenliğini sağlamış olmayacak mı? Kime hizmet ettiğiniz çok belli...

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