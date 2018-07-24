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Klima kullanırken bunlara dikkat!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, yükselen sıcaklıklara paralel olarak artan klima kullanımlarında ve cihaz alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir açıklama yaptı

24 Temmuz 2018 Salı 15:51
Klima kullanırken bunlara dikkat!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, yükselen sıcaklıklara paralel olarak artan klima kullanımlarında ve cihaz alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir açıklama yaptı. Kılıç'ın dikkat çektiği bazı hususlar şunlar: 
• Klima tercihi yapılırken hem verimlilik hem de enerji tasarrufu için A+ enerji sınıfındaki cihazlar tercih edilmeli. 
• Klimanın kullanıldığı ortamın ısı izolasyonu ne kadar iyi olursa, kapasitesi ve dolayısı ile elektrik tüketimi azalacağı gibi verimi de o kadar artacaktır.
• Klima kullanılan ortamda kapı ve pencereler kapalı olmalı, güneş alan camlarda bulunan panjur ve perde kapalı tutulmalıdır. Doğrudan güneş ışığının içeri girmesi daha fazla enerji harcamanıza neden olur.
• Klima cihazlarının serpantinleri, fanları, iç aksamı ve filtreleri toz tutar ve zamanla kirlenir. Bu durum hem klimanın verimliliğini etkiler hem de zamanla klima cihazını yıpratır. Bu tozlar çalışma esnasında birçok hastalığa neden olabilir, içinde mikrop ya da bakteri barındırabilir veya oluşturabilir. Bu nedenle klima cihazı yaz-kış kullanılıyorsa en az her geçiş mevsiminde, sadece yazın kullanılıyorsa her kullanma dönemi öncesi en az bir kez serpantinler temizlenmeli ve periyodik bakım yapılmalıdır.
• Klima cihazları konfor için üretilmiş cihazlardır; aşırı ısıtma ya da aşırı soğutma yapmak bu cihazların daha fazla enerji tüketmelerine neden olacaktır. Klima cihazlarının kumandasından istenilen oda sıcaklığının, sıcak havalarda soğutma yaparken dış hava sıcaklığına göre 8-12 °C’lik bir farka göre (min. 24°C) ayarlanması yeterlidir. Daha fazla soğutmak klimanın daha çok enerji harcamasına neden olur.
• Hava akış yönü odayı soğutmak için yukarı, ısıtmak için aşağı olmalıdır.
• Havanın çok sıcak olmadığı ve nemin yüksek olduğu günlerde klima cihazını nem alma modunda çalıştırın. Nemin alınması, iç ortamda konforlu bir ortam yaratacaktır.
• Uzun süre klima cihazının karşısında ve hava akımında durmak, oturmak, soğuk hava akımı içerisinde kalmak sağlığınız açısından sakıncalıdır. Yaşlı, hasta ve çocukların odalarında klima kullanımı sırasında daha dikkatli olunmalı, sağlık durumlarının etkilenmemesine dikkat edilmelidir. HABER MERKEZİ
 

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Klima
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