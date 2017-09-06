Koç Üniversitesi dünyanın en iyi 300'ü arasında

Türkiye'den ilk 300'e giren üniversite yalnızca Koç Üniversitesi oldu. Dergi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve istede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor. Buna göre Sabancı ve Bilkent üniversiteleri ilk 400'de yer alırken, Atılım ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk 500'de yer aldı.





İşte listedeki en iyi 10 üniversite:

1 - Oxford Üniversitesi (İngiltere)

2 - Cambridge Üniversitesi (İngiltere)

3 - Stanford Üniversitesi (ABD)

3 - Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)

5 - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)

6 - Harvard Üniversitesi (ABD)

7 - Princeton Üniversitesi (ABD)

8 - Imperial College Londra (İngiltere)

9 - Chicago Üniversitesi (ABD)

10- Swiss Federal Institute of Technology (İsviçre)

11 - Pennsylvania Üniversitesi (ABD)