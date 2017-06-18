Koç’ta mezuniyet coşkusu

Koç Üniversitesi 2016-2017 akademik eğitim ve öğretim dönemi lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan 1024 öğrenci, '23’üncü Mezuniyet Töreni'yle diplomalarını aldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın katıldığı törenin, bu yılki konuk konuşmacısı Nobel Fizik Ödülü sahibi eski ABD Enerji Bakanı Prof. Dr. Steven Chu oldu. Mezuniyeti “İnsanın heyecan verici yeni bir safhaya geçtiği dönüm noktası” olarak tanımlayan Ömer M. Koç, mezunlara seslenirken şu ifadeleri kullandı: “Hayatınızın bundan sonraki döneminde siz artık, üniversitemizin adeta birer elçisi olacaksınız. Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi hayatın mücadeleden ibaret olduğunu sakın unutmayın. Ancak, bu mücadele sizi korkutmasın, zira sizler, Cumhuriyetin ilke ve inkılâpları doğrultusunda ilerleyen, demokrasiye inanan, laik, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz. Sizin değerli katkılarınızla gelecekte daha da müreffeh ve aydınlık bir dünyada yaşayacağımıza eminim. Her zaman kendinize güvenin, gerçekten arzuladığınız işi yapın. Geçmişinize, tarihinize, kültürünüze, geleneklerinize daima sahip çıkın ama bugünden kopmayın. Çevrenize karşı duyarlı olun, yaptığınız her işte topluma da fayda sağlamaya çalışın. Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmaya gayret edin, kendinizi sürekli yenileyin. Çalışmaktan yılmayın. Aranızda yurt dışına gidecekler olacaktır. Bizim sizden temennimiz gittiğiniz ülkelerde ne kadar kalırsanız kalın günün birinde Türkiye’ye dönüp edindiğiniz kazanımları ve birikimleri memleketinize fayda sağlayacak şekilde aktarmanızdır. Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve laik demokrasiye sahip çıkacağınıza eminim. Öğrenme ve kendinizi geliştirme arzunuz her daim yüksek, başınız dik ve yolunuz açık olsun.”

289 öğrenci özel bursla okuyor

Koç Üniversitesi çatısı altında yürütülen Anadolu Bursiyerleri Programı’na da değinen Ömer M. Koç, “Yaklaşık 150 bağışçının cömert destekleriyle, Türkiye’nin dört bir yanından seçilerek gelen, pırıl pırıl 289 öğrencimiz üniversitemizde yüzde 100 bursla okuyor” dedi. Rektör Prof. Dr. Umran İnan da, “Avrupa’dan en çok fon alan üniversite ve TÜBİTAK’tan da en çok proje alan birkaç üniversiteden biri haline geldik" dedi. Koç Üniversitesi'nde bu yıl üniversite birincisi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yörükcan Erbay elde etti. HABER MERKEZİ