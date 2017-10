"Kodlama" dersinin eğitim materyalleri hazır

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişimin etkisinin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini gösterdiğini ifade etti. İhtiyaç duyulan her türlü veriye hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin, günlük yaşamın vazgeçilemeyecek bir unsuru haline geldiğine işaret eden Gençoğlu, "Günümüzün çocukları, teknolojinin çevrelediği bir dünyaya gözlerini açmakta ve doğdukları anda bu teknoloji ile tanışmaktadırlar. Öğrencilerimiz hayatının hemen her noktasında teknoloji ile iç içe bir yaşam sürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Gençoğlu, Millî Eğitim Bakanlığının da öğrencilere teknolojiyi doğru, etkili ve fayda sağlayıcı şekilde kullanmayı öğretmek ve teknolojik materyalleri faydalı bir eğitim aracı olarak kullanabilmelerini sağlayabilmek adına çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini bildirdi. Bakanlık olarak güncellenen öğretim programlarının tamamında bu konuyu ele alarak öğrencilerin bu konudaki yeterliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Gençoğlu, bu kapsamda bilişim teknolojileri ve yazılım dersine ayrı bir önem verildiğini söyledi.

Ortaokul 5. sınıfların bu yıl ilk defa kodlama içerikli derslerin de verileceği bilişim teknolojileri ve yazılım derslerini almaya başladıklarını dile getiren Gençoğlu, bu kapsamda bu sınıfların öğretim programlarını güncelleme çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Gençoğlu, Google ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik öğrenci ve öğretmenlerin kullanacağı öğretim materyallerinin geliştirildiğini bildirdi.

Kapsamlı çalışmalar yapıldı

Gençoğlu, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Google desteği ile akademisyenler, öğretmenler ve birçok uzmanla birlikte çalışılarak hazırlanan materyallerin, öğrenci ve öğretmenlere zengin ve uygulanabilir kaynaklar sağladığını kaydetti. Gençoğlu, "Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için uygulamaya dönük, nitelikli materyaller olarak interaktif sınıf içi etkinlik uygulamaları, çalışma kâğıtları, sunumlar, videolar, animasyonlar, afişler ve öğretmen rehberi hazırlandı. Bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanan derslerin materyallerine öğretmenler, öğrenciler ve veliler ´tegm.meb.gov.tr´ adresinden ve EBA´dan rahatlıkla ulaşabiliyor." bilgisini paylaştı.

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kapsamında hazırlanan materyaller ile oyunlarla desteklenmiş, ilgi çekici bir ders ortamı tasarladıklarını ifade eden Gençoğlu, ayrıca öğretmen eğitimleri konusunda çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Bakanlık olarak hem öğretim programının hem de hazırlanan öğretim materyallerinin tanıtımının yapılabilmesi için hizmet içi eğitim ve uzaktan eğitim yöntemleri ile bilişim teknolojileri ve yazılım dersine giren öğretmenlerin tamamına ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Gençoğlu, 6. sınıflar için materyal hazırlama çalışmalarının ise sürdüğünü sözlerine ekledi.

MEB öğretmen haber sitesinde yer alan bilgide Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada ilkokul birinci sınıftan 12.sınıfa kadar kodlama dersi verileceği ifade edilmişti. İlerleyen zamanlarda kodlama dersinin ilkokul öğrencilerine de verileceği tahmin ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan kodlama dersi açıklaması;

https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-haber/kodlama-dersi-ilkokuldan-itibaren-lise-bitene-kadar-ogretilecek-16396.html