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Kölelik endeksinde Türkiye'nin notu!

Dünyada şu an 40.3 milyon kişi “çağdaş köle” olarak çalışmaya devam ediyor. Bu sonuç, Avustralya merkezli sivil toplum kuruluşu Walk Free’nin yayımladığı Küresel Kölelik Endeksi (Global Slavery Index) araştırmasından çıktı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
Kölelik endeksinde Türkiye'nin notu!

167 ülkenin mercek altına alındığı araştırmada, yasal haklardan mahrum olarak, alenen kölelik şartlarında çalışmaya zorlanan insanlarla ilgili şoke eden veriler ortaya kondu.

Buna göre Türkiye, 167 ülke arasında 48. sırada yer alarak 'çok kötü durumda' olan ülkeler arasında yer aldı. Araştırmaya göre Türkiye’de 509 bin kişi köle gibi çalıştırılıyor. Global Slavery Index verileri Türkiye'de her bin kişiden 6.5'inin 'çağdaş köle' olarak çalıştırıldığını gösteriyor.

Endekste Türkiye'den daha iyi durumda olan Rusya ise 167 ülke içinde 64’üncü sırada yer aldı. Araştırmaya göre Rusya’da her bin kişiden 5’i, yani 794 bin kişi “çağdaş köle” olarak çalışıyor.

2016 yılına ait verilerle hazırlanan araştırmaya göre, dünyada köleliğin en yaygın olduğu ülkeler ise Eritre, Brunei, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan olarak sıralanıyor.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 23.07.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKölelik Endeksi
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