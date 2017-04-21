Kaynarca ilçesi Birlik Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Mahmut Düzgün, tarlasını ekerken elini traktörün arkasındaki tarım aletine kaptırdı. Dengesini kaybedip düşen Düzgün, traktörün altında kalarak ezildi. Durumu gören yakınları hemen olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Düzgün hayatını kaybetti. Olay sonrası traktör sürücüsü A.İ gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kolunu tarım makinesine kaptıran adam öldü
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran adam feci şekilde can verdi
21 Nisan 2017 Cuma 16:03
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Kaynarca ilçesi Birlik Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Mahmut Düzgün, tarlasını ekerken elini traktörün arkasındaki tarım aletine kaptırdı. Dengesini kaybedip düşen Düzgün, traktörün altında kalarak ezildi. Durumu gören yakınları hemen olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Düzgün hayatını kaybetti. Olay sonrası traktör sürücüsü A.İ gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.