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Komşu'dan iltica isteyen Türklerin sayısı patladı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artış olurken, yalnızca bu yılın ilk sekiz ayında toplam 2 bin 463 kişi iltica için başvurdu

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:12
Komşu'dan iltica isteyen Türklerin sayısı patladı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artış olurken, yalnızca bu yılın ilk sekiz ayında toplam 2 bin 463 kişi iltica için başvurdu ve darbe girişiminden bugüne iltica başvurusu yapan Türkler'in sayısı 4 bin 441'e çıktı.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın son iltica verileri açıklandı. 2017 yılında 1827, 2018 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise Yunanistan'a kaçan 2 bin 463 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu.

Yalnızca bu yıl Ağustos ayında ise 687 kişi iltica talebinde bulundu. Yunanistan'a 2013- 2016 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.

Darbe öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı. 15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu.

Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018'de ise rekor düzeyde arttı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasından bugüne 4 bin 441 Türk iltica başvurusu yaptı. Böylece, Yunanistan'a 2013 yılından itibaren başvuran Türklerin sayısı da 4 bin 577 düzeyine yükseldi. HABER MERKEZİ

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