Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Komşunun ‘grevi’ Kapıkule’yi vurdu

Komşu ülke Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü gümrük memurlarının da katıldığı grevin etkileri sürüyor. TIR firmalarının grev nedeniyle Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı yerine araçlarını Kapıkule’ye yönlendirmesinden dolayı 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Bu haber kez okundu.

Komşunun ‘grevi’ Kapıkule’yi vurdu

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, komşu ülke Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü gümrük personellerinin de aralarında bulunduğu memurların greve gitmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. TIR firmaları, Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan İpsala Sınır Kapısı’ndan geçiş yapılamaması nedeniyle araçlarını Kapıkule’ye yönlendirdi. Hem hafta sonu yoğunluğundan dolayı Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’nın yetersiz personel ve saha kapasitesi nedeniyle Türkiye’nin araç alım hızına cevap verememesi hem de İpsala’dan gelen tırların yoğunluk oluşturmasından dolayı Kapıkule’de 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kapıkule’den Bulgaristan’a geçmek için saatlerdir kuyrukta beklediklerini dile getiren TIR sürücüleri, “Dün sabah saatlerinden itibaren kuyruğa girdik. Şöyle bir duyum da aldık, Yunanistan greve gitmiş. İpsala Sınır Kapısı’ndaki arabaları da bu tarafa yönlendirmişler. Şoförün çilesi bitmez. Bugün sabah hiç hareket etmeden 4 saat bekledik. Sorunun ne olduğunu biz de çok merak ediyoruz” dediler.

TIR sürücüleri, uzun bekleme süreleri ve insani ihtiyaçları nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını anlatarak, “Bu konularda yetkililerden yardım bekliyoruz. Tuvalet yok, su yok. Yolun kenarındayız. Mülteciler araçlarımıza binmeye çalışıyor. Rahat yatamıyoruz. Bu konulara çözümler bulurlarsa seviniriz” ifadelerini kullandılar. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Komşunun ‘grevi’ Kapıkule’yi VurduYunanistanMemurCumaTIRFirmaSınır Kapısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100