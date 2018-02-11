Komutanlar sınır hattına kamp kurdu

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu.

Topçu birliklerinden seri atış

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait obüs ve havan toplarıyla vuruluyor. Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da sürerken birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü terörden arındırdı.

48 nokta terör örgütünden kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 31'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 48 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Orgeneral Akar sınır hattında kamp kurdu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, sık sık beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Orgeneral Akar, 9 Şubat'ta da kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nı denetlemişti.