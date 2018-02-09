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Komutanlar 'zeytin dalı harekatı'nı havadan denetledi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in çevresini adım adım teröristlerden temizliyor. Dün itibarıyla bin 62 teröristin öldürüldüğü harekatı, Genelkurmay Başkanı Akar, kuvvet komutanları ile birlikte havadan denetledi

09 Şubat 2018 Cuma 15:36
Komutanlar 'zeytin dalı harekatı'nı havadan denetledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 22 gündür devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Nisriyye Tepesi ile Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Orta Çakallı ve Cukali Favkani köylerini dün terörden arındırdı.

Bölgeden gelen bilgilere göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı.

8 Şubat gecesi TSK uçakları, Afrin merkez, Minnig, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 26'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 46 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş, Eşkan, Orta Çakallı ve Cukali Favkani köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Hava sahası yeniden açıldı

Rusya’nın, Suriye’nin İdlib kentinde SU-25 uçağının düşürülmesinin ardından üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak için bazı teknik düzenlemeler yaptığı Suriye hava sahası önceki gün geçici süreyle kapatılmıştı.

 Teknik çalışmaların bitmesiyle birlikte hava sahası tekrar Türk uçaklarına açıldı. Hava sahası açıldıktan sonra havalanan jetler Afrin'deki hedefleri başarıyla yok etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere ait sığınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef hava harekatıyla imha edildi" ifadesine yer verildi.

Komutanlar harekatı havadan denetledi

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nı denetledi.

Genelkurmay Başkanlığından, Akar'ın gerçekleştirdiği faaliyete ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TSKösoHulusi AkarSuriyeAfrinTürkiyeZeytin Dalı
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