Kontrolden çıkan araç takla attı

Takla atan araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada, sürücü İsmet Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücünün eşi Serpil Yılmaz (49) ve kız torunu 5 yaşındaki S.Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edildi. İncelemenin ardından İsmet Yılmaz’ın cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaralı Serpil Yılmaz ve torunu S.Y.’nin tedavilerine devam edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.