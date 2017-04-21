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Kontrolden çıkan araç takla attı

Denizli’nin Çameli ilçesinde kontrolden çıkan ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Acıpayam'dan Çameli’ye pazara giden İsmet Yılmaz (55) idaresindeki 20 KD 894 plakalı araç, Aliveren Mahallesi ile Cumaalanı Mahallesi arasındaki yolda kontrolden çıktı

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Kontrolden çıkan araç takla attı
Takla atan araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada, sürücü İsmet Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücünün eşi Serpil Yılmaz (49) ve kız torunu 5 yaşındaki S.Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edildi. İncelemenin ardından İsmet Yılmaz’ın cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaralı Serpil Yılmaz ve torunu S.Y.’nin tedavilerine devam edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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