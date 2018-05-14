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Konut fiyatları aşırı oynak

Son dönemde konut fiyatlarındaki oynaklık dikkat çekiyor. Bazı illerde fiyatlar bir süre artarken, bir süre de düşüş gösterebiliyor

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:40
Konut fiyatları aşırı oynak

Son dönemde konut fiyatlarındaki oynaklık dikkat çekiyor. Bazı illerde fiyatlar bir süre artarken, bir süre de düşüş gösterebiliyor. Örneğin geçen yıl Elazığ'da fiyatlar artarken, bu yıl düşüşe geçti. Nisan 2018 Emlak Endeksi verilerine göre 5 büyük il içerisinde son 6 ayda satılık konutların metrekare fiyatları en çok Antalya, İzmir ve Bursa’da arttı. Antalya’daki 6 aylık artış yüzde 7 olurken, İzmir ve Bursa’da ise yüzde 5 seviyesinde artış görüldü.

Türkiye genelinde ise satılık konut fiyat artışı son 6 aylık dönemde yüzde 5.3’ü buldu. 2017 yılının Kasım ayından bu yana geçen 6 aylık sürede Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan şehir yüzde 27 artışla Erzincan oldu. Erzincan'ı Amasya, Sakarya, Artvin ve Bayburt takip etti. Son 6 aylık dönemde konut fiyatlarının en çok düşüş gösterdiği şehirler ise sırasıyla Mardin (yüzde 12), Kırşehir (yüzde 8), Muğla (yüzde 8), Uşak (yüzde 7) ve Elazığ (yüzde 3) oldu. İstanbul’da satılık konut fiyatları son 6 ayda yüzde 4 artış gösterdi, kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 3 arttı.

İstanbul'da Beykoz'da fiyatlar yüzde 7.4 artarken, Beyoğlu'nda yüzde 5.76 indi! Buna rağmen En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında 14 yıl ile Beyoğlu ilk sırada yer aldı.

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Konut
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