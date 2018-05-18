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Konut satışları dipte

Nisan ayında 103 bin 87 konutun satıldığı Türkiye'de satılan konut sayısı Mart'a göre yüzde 7.05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 azaldı

18 Mayıs 2018 Cuma 17:43
Konut satışları dipte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde nisanda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 7.05 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9.9 azalışla 103 bin 87 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 414 konutla ilk sırada (yüzde 16.9) yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 352 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 6 bin 418 konut satışıyla (yüzde 6.2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 6 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. Krediyle satın alınan ipotekli konut sayısı da geriledi.

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 azalarak 27 bin 912'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27.1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 47 konut ve yüzde 18.1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 38.5 ile Artvin oldu.

Yabancılara satış arttı

Yabancılara yapılan konut satışları ise Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 2 bin 43 oldu. Bu alanda ilk sırada 676 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 475 satışla Antalya, 150 satışla Bursa, 143 satışla Trabzon ve 113 konut satışıyla Yalova izledi. Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 337 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 252, İran vatandaşları 138, Kuveyt vatandaşları 116 ve Rusya vatandaşları 112 konut edindi. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
KonutIstatistikTürkiye
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