Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Konutta ‘şişkin fiyatlı’ kampanya

Konutta Ocak 2017’de satışların sert şekilde gerilemesi, yeni bir kampanyaya yol verdi. Ancak yeni kampanyada fiyatların artan döviz kurlarının etkisiyle şişirilmesi dikkat çekiyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 18:43
Konutta ‘şişkin fiyatlı’ kampanya
Emlak Konut GYO, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) birlikteliğinde düzenlenen kampanya 1 Şubat’ta başlayacak ve 30 Mart’ta sona erecek.
GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, 2016’yı bir önceki yıla göre satışlarını artırarak bitirdiklerini, bu yıl da geçen yılki satışları egale edip, geçerek bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fiyatlar artacak

Konut fiyatlarının 2017’de bir miktar artacağını dile getiren Çelik, girdi maliyetlerinin dövizin de etkisiyle yükseldiğini, enflasyonda ve genel faizlerde artış beklediklerini aktardı. Çelik, Türkiye’nin geçen yıl yaşadığı ve bu yıl yaşaması muhtemel olumsuzluklardan bahsederek, “Buradan yola çıkarak KONUTDER, GYODER ve Emlak Konut GYO ile konut alıcısının konut edinmesini kolaylaştırmak için birtakım çalışmalar yaptık. 1 Şubat’tan itibaren üzere Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar kolaylaştırıcı tedbirler alarak kampanyamızı başlatacağız” dedi.
Vadelerin 240 aya kadar artacağını dile getiren Çelik, böylece gelişmiş ülkelerdeki konut alımını kolaylaştıran kredi uygulamalarından birisinin Türkiye’de görüleceğini bildirdi
Kampanyanın 1 Şubat’ta başlayacağını ve 30 Mart’ta biteceğini ifade eden Çelik, “Bir stok problemimiz yok. Bir yandan üretip bir yandan satacağız. Bu kampanya stokları eritmek için değil konut alımını kolaylaştırmak için. Kampanyanın uzatılıp uzatılamayacağını 30 Mart’ta oturup tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
Avni Çelik, kampanyaya katılacak firmalardan daha önce 120 ay vadeli konut alan vatandaşların ödeme sürecini sözleşme yenileyerek 240 ay vadeye çıkarabileceğini söyledi. Bu durumda fiyatlar da şişmiş olacak. 

Maliyetler arttı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, bu kampanyayı sektörün birliktelik içerisinde düzenlediğini belirterek, geçen yıl düzenlenen ve rekor satış getiren kampanyayı hatırlattı. Kurum, “Şunu net söylemek istiyorum. Burada firmalarımız, bankalarımız, dövizin yüzde 25-30, inşaat maliyetlerinin yüzde 10-15 artmasına, faiz artırımına, not düşürülmesine rağmen vadesini 240 aya çıkarıyor ve faiz oranını aşağı çekiyor. Bu, büyük fedakarlık ve büyük güç birliği” diye konuştu. 
HABER MERKEZİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim