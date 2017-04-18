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Köprü geçişine yeni sistem geliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan'da başlayacak

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Köprü geçişine yeni sistem geliyor

Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için adımlar atılıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Serbest Geçiş Sisteminin kurulması için 20 Nisan'da çalışmalar başlayacak. Trafik akışında herhangi bir sorun yaşanmaması için tadilat yapılırken, dört gişeden hizmet verilecek. Söz konusu çalışmaların, 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak yeni sistemin sorunsuz işlediğinin belirlenmesinin ardından kurulduğu yerlerdeki HGS ve OGS gişeleri yıkılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi kurulumu sonrasında geçişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olduğu gibi şerit farkı olmadan sağlanacak. AA

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