Kopyaladıkları kartlarla 200 bin fatura ödediler

Antalya, Bursa ve Artvin'de gözaltına alınan zanlıların, farklı illerden komisyon karşılığı fatura ödeme merkezleriyle anlaştıkları ve kendi kurdukları sistem üzerinden faturalarını kredi kartı ile ödeyen vatandaşların bilgilerini IVR (sesli yanıt sistemi) ile ele geçirdikleri iddia edildi. Zanlıların kurdukları iki şirket üzerinden 200 bin fatura ödemesi yaptıkları ve ödedikleri fatura tutarlarının 75 milyon lira olduğu belirlendi.