Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kopyaladıkları kartlarla 200 bin fatura ödediler

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, vatandaşlara ait kredi kartlarından bilgileri dışında fatura ödemesi yaptığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı

Bu haber kez okundu.

Kopyaladıkları kartlarla 200 bin fatura ödediler

Antalya, Bursa ve Artvin'de gözaltına alınan zanlıların, farklı illerden komisyon karşılığı fatura ödeme merkezleriyle anlaştıkları ve kendi kurdukları sistem üzerinden faturalarını kredi kartı ile ödeyen vatandaşların bilgilerini IVR (sesli yanıt sistemi) ile ele geçirdikleri iddia edildi. Zanlıların kurdukları iki şirket üzerinden 200 bin fatura ödemesi yaptıkları ve ödedikleri fatura tutarlarının 75 milyon lira olduğu belirlendi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kopyaladıkları Kartlarla 200 Bin Fatura ödedilerAntalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri6AyTeknikFizikiKrediKartı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100