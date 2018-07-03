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Korkulan oldu... DEAŞ militanları ülkelerine döndü ve...

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, kontrol ettiği bölgelerde yaşadığı büyük yenilgilerin ardından terör örgütü DEAŞ'ın militanlarını vatandaşı oldukları ülkelere gizlice geri gönderdiğini açıkladı. Bu durum DEAŞ için elini kana bulamış teröristlerin uyuyan hücreler halinde mensubu oldukları ülkelerde örgütten görev bekleyeceklerini gösteriyor.

03 Temmuz 2018 Salı 14:09
Korkulan oldu... DEAŞ militanları ülkelerine döndü ve...

Almanya'nın saygın dergilerinden Der Spiegel, Irak ve Suriye topraklarında sıkışan terör örgütü DEAŞ, militanlarının hızlı ve organize bir şekilde bu ülkeleri terk ettiklerini açıkladı.

Dergiye göre militanlar, Ortadoğu'yu coğrafyasını kan gölüne çeviren DEAŞ'tan kaçarak kendi ülkelerine gitmiyor. Bilakis DEAŞ militanlarını kendi ülkelerine dönmeleri için teşvik edip, eğitim ve danışmanlık veriyor.

Alman dergisi ayrıca, DEAŞ'ın kendi yandaşları ve teröristlere ilgi çekmeden sessiz biçimde Irak ve Suriye topraklarını terk edip, kendi ülkelerine geri dönmeleri için danışmanlık yaptığını kaydetti.

Dergiye göre militanların kendi ülkelerine dönmeleri için DEAŞ'ın teşvikleri sonucu teröristlerin ülkelerine dönüşü her geçen gün artıyor.

Gerçek kimlikleri gizleniyor

Der Spiegel, terör örgütü DEAŞ'ın hazırladığı bir internet sitesi üzerinden kendi ülkelerine geri dönmek isteyen militanlarına danışmanlık yaptığını açıkladı.

Dergiye göre aralarında yüzlerce Alman vatandaşının da olduğu kendi militanlarını DEAŞ, özellikle Avrupa ülkelerine dönüşlerinde sahte pasaport kullanmamaları yönünde uyardı. Sahte pasaportla militanların yakalanmasından endişe eden örgüt, başkalarına ait gerçek pasaportlarla militanlarını vatandaşı oldukları ülkelere gönderiyor.

Militanların gerçek kimliklerinin ortaya çıkmaması için olağanüstü gayret gösteren örgüt, militanlara gerçek kimliklerini ortaya çıkarabilecek olan her şeyi Suriye ve Irak'ta bırakmalarını istedi.

Ayrıca militanlardan yabancılar ile DEAŞ hakkında konuşmaktan kaçınmaları istendi.

Hücre yapılanması

Uzmanlar göre Suriye ve Irak'ta büyük hezimet yaşayan DEAŞ terör örgütü militanları döndükleri ülkelerde hücre şeklinde yapılanıyorlar.

Sözde mescit şeklinde mekanlarda DEAŞ sempatizanı kişilerin başlangıçta siyer, akait, tefsir, fıkıh ve hadis gibi derslerle özellikle gençlere kanca attıklarını söyleyen uzmanlar, ancak ilerleyen süreçte cihat, hicret, tağut, İslam devleti, tekfir, biat ve halifelik gibi kavramlar işlenerek gençlerin beyni DEAŞ terör örgütünün felsefesiyle yıkanıyor.

Bu şekilde sözde İslami sohbetlere katılan şahısların özel olarak propaganda amaçlı hazırlanan videolar, resimler ve kendilerince tanınmış örgüt içerisinde belli bir konuma gelmiş kişilerin paylaşımları da kullanılarak kısa zamanda radikalleştiğini dile getiren uzmanlar, bu şekilde insanların DEAŞ bünyesinde savaşmaya ve silahlı eylem yapmaya hazır hale getirildiklerini açıkladı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.07.2018 16:22
Anahtar Kelimeler:
IrakSuriyeTerör örgütüDer SpiegelDeaş
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